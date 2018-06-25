Карина Цуркан, арестованная по подозрению в шпионаже, вынужденно голодает в СИЗО

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по подозрению в шпионаже, фактически голодает в СИЗО. Зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что Цуркан приходится голодать, так как она является вегетарианкой и есть тюремную еду не может.

Карина Цуркан в настоящий момент находится в СИЗО «Лефортово». По словам правозащитников, она пожаловалась, что не может получить вегетарианскую продукцию и витамины. По данным Меркачевой, Цуркан находится в двухместной камере, с соседкой конфликтов у нее не возникает. На сотрудников СИЗО арестованная не жалуется, они относятся к ней уважительно. Зампред ОНК Москвы добавила, что в настоящий момент Цуркан находится в стрессовой ситуации, но она старается держать себя в руках. По словам Меркачевой, Карина ничего не просит, только книги. Заплакала, когда заговорили о ее маме.

Об аресте Карины Цуркан стало известно на прошлой неделе, якобы она работала на румынскую разведку. Источники в спецслужбах высказали версию о том, что Цуркан передавала румынам инсайд об энергоснабжении Донбасса и Крыма, - сообщает «МК». Подробностей дела правоохранительные органы не раскрывают.