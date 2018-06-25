Женщина отравила 100 своих родственников, ругавших ее, 4 ребенка погибли

Молодая женщина отравила десятки своих родственников, ругавших ее за неумение готовить. В результате отравления погибли пятеро человек, четверо из которых - дети. Инцидент произошел в Индии. 23-летнюю жительницу индийского города Халапура арестовала полиция в минувшую пятницу.

Индианку подозревают, что она хотела расправиться с мужем и его родственниками и добавила змеиный яд в блюдо, которое подавали во время семейного праздника. Почти 90 человек были госпитализированы. Пятеро скончались.

Женщина рассказала следствию, что она вышла замуж два года назад, и все это время родственники мужа - сам супруг, его мать и сестра - постоянно издевались над ней за темный цвет лица и за неумение готовить.