Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал мнение писательницы Людмилы Улицкой об отставании россиян от европейцев и агрессивности наших граждан, которое она высказала в интервью украинскому телеканалу. Познер ответил на заявления Людмилы Улицкой

"Странно видеть застывших в мышлении 1990-х, повторяющих мантры ушедшего времени", - написал Пушков в соцсети. Он отметил, что в мире уже многое поменялось, и при этом такая "унылая банальность суждений".

Писательница Людмила Улицкая ранее заявила, что Россия, как и другие страны на постсоветском пространстве, отстает от Европы. По ее мнению, "Россия превращается в мировую провинцию".