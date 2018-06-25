Пушков Улицкой: "мир меняется"
25 июня 2018, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал мнение писательницы Людмилы Улицкой об отставании россиян от европейцев и агрессивности наших граждан, которое она высказала в интервью украинскому телеканалу.
"Странно видеть застывших в мышлении 1990-х, повторяющих мантры ушедшего времени", - написал Пушков в соцсети. Он отметил, что в мире уже многое поменялось, и при этом такая "унылая банальность суждений".
Писательница Людмила Улицкая ранее заявила, что Россия, как и другие страны на постсоветском пространстве, отстает от Европы. По ее мнению, "Россия превращается в мировую провинцию".
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