В Севастополе городские бухты завалены горами мусора

В Севастополе многие городские бухты завалены мусором – пакетами, пластиковыми бутылками и посудой, пенопластом, различными деталями от конструкций.

Внимание к этому факту привлекают пользователи социальных сетей. Они активно выкладывают городские фото с мусором в море.

В «Севастопольском морпорту» рассказали, что причиной загрязнений стал шторм, который принес мусор к берегу. На сегодняшний день Севастопольский морской порт принимает все необходимые меры по сбору и вывозу мусора, пишет «РИА Крым».

В ближайшее время причалы, относящиеся к порту, будут очищены и приведены в порядок.

