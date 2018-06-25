Обратная сторона ЧМ: разврат и вседозволенность

Чемпионат мира по футболу 2018 в самом разгаре. Но за всеобщим ликованием и «дружбой народов» прячется его обратная сторона – всеобщий разгул и разврат.

Кругом льются реки алкоголя, праздник спорта превращается в праздник пива, сигарет и распутства. Алкоголь ломает границы и порождает вседозволенность. Посмотрите, что творится в фан-зонах в городах, принимающих ЧМ! Что происходит на центральных улицах, в парках, скверах, кафе... Иностранные болельщики вовсю веселятся с нашими девушками: в открытую лапают их, чуть ли не сексом занимаются на глазах у всех! Фотографии и видеоролики такого прискорбного содержания уже просочились в сеть. То костариканец чуть не овладел девушкой на тротуаре: она сама тянула его на себя ночью посреди всеобщего веселья. То египетский болельщик, видимо, утешаясь так от проигрыша своей сборной, наматывал на русскую девушку национальный флаг и ощупывал ее всю. То россиянка решила взорвать соцсети бурным поцелуем с мексиканской фанаткой. Это же просто позор! Что происходит с нашими девушками на фоне всеобщего кутежа? Куда исчезают их морально-нравственные ориентиры?! Или таковых не было вовсе?!

О фривольном поведении россиянок написали уже в нескольких французских газетах. Причем журналисты рассказывают об этом с удивлением: они явно не ожидали такого от наших дам. Аргентинцы соперничают друг с другом: кто получит больше телефонных номеров – и им с радостью дают. Не только телефонные номера. Авторы материалов приводят слова нескольких девушек, которые не питают иллюзий, что уедут с иностранцами в светлое будущее, а просто хотят приключений. И еще руководствуются мыслью, что иностранцев же надо нормально принять. Они всерьез уверены, что гостеприимством такого рода поднимают имидж России! Это же насколько сбившиеся ориентиры надо иметь, чтобы так думать и поступать!

Аргентинцы целое пособие выпустили по соблазнению русских женщин. Авторы сего творения советуют тщательно вымыться, хорошо одеться, приятно пахнуть, интересно говорить и внимательно слушать – тогда у вас в объятиях окажется сколько угодно россиянок. И ведь происходящее на улицах городов ЧМ это подтверждает! Там бродит целая армия наряженных разукрашенных красоток на высоких каблуках. Вечерами, ночами, в будни и выходные. Они такие фанатки футбола? Вряд ли. Но самое гадкое то, что таким поведением они дискредитируют всех россиянок и всю нашу страну! Болельщики, видя такую разнузданность и не встречая сопротивления, понимают: значит, все можно! Полицейские молча наблюдают за этим разгулом страстей: у них установка быть вежливыми и доброжелательными, гостеприимство и минимум скандалов в приоритете. А страдают от этого совершенно нормальные, культурные, приличные девушки, потому что болельщики уже не видят различий. Они внаглую домогаются. Позволяют себе издеваться, как это произошло в Москве на Никольской. Там бразильцы окружили девушку и начали скандировать хамскую грязную фразу на португальском (бразильские болельщики кричали „buceta rosa“, в нейтральном переводе «розовая вагина» – прим. ред.), она весело повторяла за ними, не зная перевода.

Все эти аргентинцы с татуировками «Поцелуй меня Наташка» и мексиканцы в футболках «Я не женат» после российских приключений расскажут о наших женщинах много нелицеприятного. «Русские женщины доступны», «Русские женщины распутны» – вот что будут говорить теперь в мире. Получается, мы хотели одного: показать Россию открытой, дружелюбной, гостеприимной. А получили совсем другое. Мы не создали имидж – мы разрушили его. И это еще полбеды. Эта фривольность, пошлость и разнузданность разъедает наш культурный код, подрывает морально-нравственную основу. В патриархальных кавказских республиках такого бы никогда не допустили: может, поэтому чемпионат мира не принимают такие города, как Грозный или Махачкала.

Я убежден, что сейчас самое время разобраться в происходящем. Необходимо провести совещания оргкомитетов во всех городах чемпионата, чтобы понять, как предотвратить подобное. Нужно инструктировать организованные группы фанатов, приезжающих в Россию, по культурному и корректному поведению в нашей стране. Родителям нужно следить за своими дочерьми, а полиции – проверять документы у юных девушек, которые развлекаются по ночам в фан-зонах вместе с иностранными болельщиками. Пытаясь всем угодить, понравиться, произвести хорошее впечатление, мы становимся слабыми, перестаем соблюдать законы и нормы морали. Мы разлагаемся. И пока мы окончательно не уронили и не разбили вдребезги престиж своей страны, еще не поздно одуматься.