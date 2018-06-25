Яхту угнали у жителя Москвы в Подмосковье
25 июня 2018, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]
В московском регионе стали угонять яхты. У жителя Москвы - владельца судна - угнали яхту 1975 года выпуска в Мытищинском районе Московской области. Яхта была пришвартована в 200 метрах от причала «Рассвет» в Парке Героев.
Потерпевший в минувшую субботу, 23 июня, обратился с заявлением в правоохранительные органы о пропаже яхты, - сообщает РЕН ТВ. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
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