Яхту угнали у жителя Москвы в Подмосковье

В московском регионе стали угонять яхты. У жителя Москвы - владельца судна - угнали яхту 1975 года выпуска в Мытищинском районе Московской области. Яхта была пришвартована в 200 метрах от причала «Рассвет» в Парке Героев.

Потерпевший в минувшую субботу, 23 июня, обратился с заявлением в правоохранительные органы о пропаже яхты, - сообщает РЕН ТВ. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.