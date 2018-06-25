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В Уфе судья в зале насыпала вокруг своего стола белый порошок
25 июня 2018, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
Странная история случилась в Башкортостане в Ленинском районном суде Уфы. Судья обсыпала зал судебных заседаний белым порошком, насыпала и вокруг своего стола. Истцы были шокированы, увидев порошок в зале.
Судью Наилю Идиатову спросили, с какой целью она "расчертила" пол. Но ответа не получили. Истцы считают, что судья насыпала соль. "Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль", - рассказала правозашитница Альмира Жукова.
Истцы намерены обратиться к медикам, будут ходатайствовать о психиатрической экспертизе судьи, - сообщает proufu.ru.
Жители Уфы ранее обратились в суд с жалобой на местный завод, который, предположительно, загрязняет питьевую воду.
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