Познер ответил на заявления Людмилы Улицкой

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал заявления писательницы Людмилы Улицкой про "россиян, которые отстали от европейцев на 150 лет". По его мнению, "у нас очень трудный переходный период". Арбатова раскритиковала Улицкую за высказывания о России

Люди не могут понять, куда идет страна. Отсюда и агрессия, и жестокость. При этом Познер не разделяет мнение Улицкой о развитии страны "поперёк цивилизационному процессу". В интервью радиостанции "Говорит Москва" известный телеведущий Владимир Познер подчеркнул, что страна идет в правильном направлении после застоя во времена СССР.

Писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия, как и другие страны на постсоветском пространстве, отстает от Европы. По ее мнению, "Россия превращается в мировую провинцию".