Аномальной жары в этом году не будет

Еще многие помнят аномальную жару 2010 года, когда даже тень не спасала от палящего зноя. В этом году подобная ситуация исключена. По прогнозам синоптиков, оставшаяся часть лета пройдет согласно климатической норме.

Уже в первой половине новой недели воздух не прогреется больше 25 градусов, а в оставшиеся дни температура начнёт повышаться, но 30-градусную отметку не преодолеет. Это для июня выше нормы, но не аномально. К тому же почва за весну и начало лета хорошо пропиталась водой, поэтому засуха не грозит, сообщает сайт News.ru слова эксперта.

Напомним, что аномальная жара настигла москвичей летом 2010 года. Тогда 44 дня подряд температура воздуха не опускалась ниже 30 градусов.