Самый пожилой волонтер ЧМ-2018 живет в Калининграде

В Калининграде живет самый пожилой волонтер чемпионата мира. Людмиле Хариной 86 лет. Помимо того, что самый возрастной доброволец помогает болельщикам ориентироваться в городе, она еще отлично знает испанский язык.

Волонтерская смена Людмилы Харевой длится 6 часов. Вместе со своими юными коллегами она помогает гостям и болельщикам сориентироваться в Калининграде. Работать волонтером на чемпионате мира она решила сразу, как узнала, что четыре игры пройдут в Калининграде. Тем более, что в третьем матче на Калининградском стадионе встретятся команды Марокко и Испании. Испанских болельщиков Людмила Дмитриевна ждет особенно, передает сайт ОТР.

Как удалось выяснить, женщина изучала испанский еще в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена и практически всю жизнь работала с испаноговорящими студентами и моряками, и в свои годы прекрасно владеет языком. И не смотря на то, что в ее возрасте ей естественно очень тяжело работать, сама работа ее молодит, когда она находится в окружении молодых волонтеров.

Стоит отметить, что пенсионерка болеет на чемпионате за две команды: российскую и испанскую.