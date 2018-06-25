Самый пожилой волонтер ЧМ-2018 живет в Калининграде
25 июня 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Калининграде живет самый пожилой волонтер чемпионата мира. Людмиле Хариной 86 лет. Помимо того, что самый возрастной доброволец помогает болельщикам ориентироваться в городе, она еще отлично знает испанский язык.
Волонтерская смена Людмилы Харевой длится 6 часов. Вместе со своими юными коллегами она помогает гостям и болельщикам сориентироваться в Калининграде. Работать волонтером на чемпионате мира она решила сразу, как узнала, что четыре игры пройдут в Калининграде. Тем более, что в третьем матче на Калининградском стадионе встретятся команды Марокко и Испании. Испанских болельщиков Людмила Дмитриевна ждет особенно, передает сайт ОТР.
Как удалось выяснить, женщина изучала испанский еще в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена и практически всю жизнь работала с испаноговорящими студентами и моряками, и в свои годы прекрасно владеет языком. И не смотря на то, что в ее возрасте ей естественно очень тяжело работать, сама работа ее молодит, когда она находится в окружении молодых волонтеров.
Стоит отметить, что пенсионерка болеет на чемпионате за две команды: российскую и испанскую.
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