Муслим Хучиев стал главой правительства Чечни
25 июня 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Муслим Хучиев стал главой правительства Чеченской Республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня подписал указ о назначении Муслима Хучиева премьер-министром региона. Кандидатуру бывшего мэра Грозного на пост главы правительство республики ранее предложил сам Разман Кадыров.
Сегодня чеченский лидер на своем канале в мессенджере Телеграмм сообщил о назначении нового председателя правительства республики. Кадыров отметил, что все участники собрания поддержали кандидатуру Хучиева. Первым заместителем премьера стал Иса Тумхаджиев, председателем Счетной палаты — Абдулхамид Байбатыров. Ибрагим Закриев освобожден от должности первого заместителя председателя правительства ЧР по собственному желанию.
Главы Чечни выразил уверенность, кадровые перестановки поспособствуют дальнейшему развитию экономики и социальной сферы республики. Рамзан Кадыров поблагодарил парламент за доверие к кандидатам.
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