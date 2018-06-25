Муслим Хучиев стал главой правительства Чечни

Муслим Хучиев стал главой правительства Чеченской Республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня подписал указ о назначении Муслима Хучиева премьер-министром региона. Кандидатуру бывшего мэра Грозного на пост главы правительство республики ранее предложил сам Разман Кадыров.

Сегодня чеченский лидер на своем канале в мессенджере Телеграмм сообщил о назначении нового председателя правительства республики. Кадыров отметил, что все участники собрания поддержали кандидатуру Хучиева. Первым заместителем премьера стал Иса Тумхаджиев, председателем Счетной палаты — Абдулхамид Байбатыров. Ибрагим Закриев освобожден от должности первого заместителя председателя правительства ЧР по собственному желанию.

Главы Чечни выразил уверенность, кадровые перестановки поспособствуют дальнейшему развитию экономики и социальной сферы республики. Рамзан Кадыров поблагодарил парламент за доверие к кандидатам.