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В Челябинске ликвидировали еще один сток нечистот

25 июня 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Родители и специалисты летних лагерей, расположенных в поселке Каштак, пожаловались депутату Госдумы на ежедневный слив нечистот рядом с их учреждениями. После вмешательства парламентария яму закрыли и слив прекратили.

Оказалось, что частники таким образом решили сэкономить свое время и бензин — до положенного места им нужно делать крюк 35 километров, и гораздо проще сливать жижу в местный бор, где отдыхают и оздоравливаются малыши. Отметим, что скорее всего, стоки без очистки попадали в грунтовые воды и в реку Миасс.

После обращения к парламентарию он направил депутатские запросы в прокуратуру Южного Урала и потребовал организовать проверку инцидента. Также он попросил МУП ПОВВ закрыть яму. Сброс нечистот тут же прекратился.
Отметим, что в его приемную поступили еще несколько аналогичных обращений, по всем отправлены депутатские запросы.

- Некоторые жители Металлургического района ходят за водой на колонку, а рядом с ней производят слив нечистот, - прокомментировал Владимир Бурматов. - Сколько людей лишились здоровья из-за этого, посчитать невозможно. Мы будем продолжать оперативно и жестко реагировать на подобные запросы.

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