В Курчатовском районе Челябинска зажгли Свечу памяти

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби по всей стране зажигают свечи. Всего в рамках всероссийской акции запланировано зажечь 1418 свечей, символизирующих каждый из дней Великой Отечественной войны. Свою свечу зажгли и в Курчатовском районе Челябинска.

Главными участниками памятного мероприятия, организованного администрацией района совместно с библиотекой №26 и районным управлением социальной защиты населения, стали дети погибших защитников Отечества – члены Курчатовского отделения ЧРОО «Память сердца».

Глубоко символично, что вечер был открыт песней «Священная война» в исполнении ансамбля «Дубравушка». Песни и стихи о войне и долгожданной победе чередовались с проникновенными речами выступающих.

Заместитель главы Курчатовского района Константин Матыгин пожелал присутствующим крепкого здоровья и благополучия, а молодежи – всегда помнить о своих предках, молодых юношах и девушках, которые погибли, защищая Отчизну и весь мир от «коричневой чумы».

К своим сверстникам, членам районного отделения «Память сердца», обратилась председатель Людмила Свиридова:

- Я знаю, сколько каждый из вас пережил. Вы знаете слезы, горе, голод. И каждый из нас хотел бы видеть своего отца живым. Не знаю, что бы я отдала, чтобы увидеть своего отца. И вот мы снова собрались здесь в День памяти и скорби. Хочу вам пожелать, чтобы за все те трудности, которые выпали на вашу долю, вам воздалось здоровьем, любовью ваших близких.

От имени депутата Государственной Думы Андрея Барышева и общественного движения «Соцгород» слова глубокого уважения и благодарности выразили помощник депутата Татьяна Соколова и член попечительского совета движения Иван Клушин.

- По инициативе Андрея Викторовича Барышева мы третий год вручаем памятные знаки детям погибших участников Великой Отечественной войны, - отметила Татьяна Соколова. - Многим в Челябинской области они уже вручены. Но мы эту традицию будем продолжать и постараемся дойти до каждого.

Добавим, на данный момент такие памятные знаки получили более 1000 человек по всей области. Сегодня они были вручены еще троим – Виктору Иванушкину, Анне Сапуновой и Зое Ширяевой.

В свою очередь начальник Курчатовского управления социальной защиты населения Администрации г.Челябинска Оксана Зуйкова напомнила, что категория «дети погибших защитников Отечества» была официально утверждена правительством Челябинской области в конце 2016 года. Лицам, причисленным к этой категории, выдаются соответствующие документы с правом получения льгот. Это, в частности, первоочередное право на помещение в дома-интернаты, возможность раз в год съездить к месту захоронения родственников, погибших в ВОВ.

Памятное мероприятие продолжилось чаепитием. Ведь 22 июня – это, безусловно, трагическая, скорбная дата в истории нашей страны. Но это еще и дата нашей гордости, беспримерного единства, когда весь народ встал на защиту Родины.

Для справки:

В Курчатовском районе Челябинска проживает более 1300 человек – детей погибших защитников Отечества.