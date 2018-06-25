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Песков рассказал, как Путин относится к реакции на тему пенсионной реформы
25 июня 2018, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин относится к реакции на тему пенсионной реформы и снижения оценок работы правительства и главы страны в июне этого года.
Песков призвал граждан не сгущать краски. Он подчеркнул, что пенсионная реформа является невероятно резонансной и значимой темой, которая, безусловно, впоследствии должна тщательно разъясняться.
Как отмечает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря российского лидера, Путин пока не принимает участие в экспертных обсуждениях, но в целом к реакции людей на пенсионную реформу относится прагматично. Для главы государства важно продолжать работу и выполнять свои обязанности, не оглядываясь на рейтинг.
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