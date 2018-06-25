В Забайкалье заключенных будут кормить мраморной говядиной

Сегодня стало известно, что в Забайкалье заключенных будут кормить блюдами из мраморной говядины. Соответствующую информацию в понедельник, 25 июня, предоставили в УФСИН России по данному региону.

В ведомстве уточнили, что к настоящему моменту более ста телят абердин-ангусской породы приобретены для исправительной колонии города Нерчинск. Речь идет о представителях крупного рогатого скота, которые был выведены на территории Шотландии.

Как уточняет УФСИН, животные будут пастись на специально обустроенном участке. "Пастухами" временно станут не менее пяти заключенных.