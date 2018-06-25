Терезу Мэй сравнили с жирафом из-за комичных поклонов

В Сети высмеяли премьер-министра Великобритании за странную манеру низко кланяться перед членами королевской семьи.

Неуклюжие поклоны Терезы Мэй журналисты и пользователи интернета отметили уже давно — в Сети огромное количество фотографий, где она запечатлена в нелепой позе перед Елизаветой II и Кейт Миддлтон. Однако на днях глава кабинета министров превзошла саму себя и присела так низко, что едва не упала перед принцем Уильямом на колени. Некоторые даже предположили, что премьер-министру стало плохо.









С кем только не сравнивают «приседающую» Терезу Мэй: с делающим первые шаги жеребенком, с домашним эльфом из книг о Гарри Поттере, хоббитом и жирафом на водопое, неуклюже сгибающим колени.

Сами британцы считают такие реверансы неуместными. Согласно английскому этикету, приветствия в подобной манере подходят скорее для «любительских драматических постановок».