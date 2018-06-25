"Горбушкин двор" прирастает интересами

Знаменитый гипермолл «Горбушкин двор» определился со стратегией развития на ближайшие 3-5 лет. Торговый центр будет серьезно расширять специализацию: кроме традиционных магазинов электроники и бытовой техники акцент будет сделан на магазины с товарами для различных увлечений. Реорганизация Горбушкиного Двора в связи с участием в программе реновации откладывается на неопределенный срок в связи с необходимостью доработки градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Об этом рассказал Владимир Исаев, управляющий директор гипермолла, недавно назначенный на эту должность.

Сейчас «Горбушкин двор» считается крупнейшим в нашей стране комплексом по торговле бытовой техникой, электроникой и мультимедиа. Но в обозримой перспективе его собственники планируют значительно разнообразить ассортимент предлагаемых товаров. Согласно новой стратегии развития гипермолла, ТЦ в ближайшие 3-5 лет также станет и крупнейшим в России ритейлером, занятым в сегменте продукции для увлечений.

По словам управляющего директора «Горбушкина двора» Владимира Исаева, за рубежом магазины, обслуживающие потребность человека в развлечениях, весьма востребованы. В одних только США данный сегмент представлен 21 тысячью торговых точек с общим годовым оборотом около $20 млрд. «Речь идёт о продажах товаров, предназначенных для фанатов комиксов, аниме, киберспорта, исторических реконструкций, фэнтези и многих других увлечений», - поясняет топ-менеджер.

Как утверждает Исаев, в России в подобном формате пока ещё никто не работает. «Перспективный сегмент у нас до сих пор существует в неоформленном виде. Есть магазины, где закупаются любители рыбалки или охоты, есть стихийно образовавшиеся рынки, есть супермаркет «Леонардо», хотя это немного другое. В целом же, отечественная индустрия торговли товаров для увлечений фактически отсутствует. То есть мы идём в незанятую нишу», - комментирует управляющий директор «Горбушкина двора».

По экспертным оценкам, сегодня объём российского рынка товаров для увлечений достигает 40 млрд. рублей. «Это в десятки раз уступает показателям развитых государств. Мы тем более отстаём от них и по количеству соответствующих магазинов на каждые 100 тысяч человек», - подчёркивает Исаев.

А ведь интерес к продукции для проведения свободного времени у российского потребителя очевиден. Это хорошо заметно по составу нынешних арендаторов гипермолла. Как отмечает Исаев, сейчас в ТЦ «всё больше магазинов, которые специализируются на том или ином фане», причём этот кружок образовался сам собой. «Продавцы товаров для увлечений группируются друг с другом, потому что так им выгоднее. В гипермолле уже есть отдельный блок для собирателей пластинок, любителей видеоигр, винтажной электроники», - перечисляет управляющий директор. «Популярность данного сегмента и подтолкнула нас к идее расширения своей специализации», - добавляет Исаев.

Руководство «Горбушкина двора» собирается выделить под новый сегмент значительную часть второго этажа и мотивировать предпринимателей к переезду в гипермолл каникулами по арендным платежам. И это не всё: «Торговля товарами для увлечений не обходится без организации тематических мероприятий. Мы знаем об этом и планируем составить календарь проведения самых разных фестивалей, выставок, турниров. Место для них уже предусмотрено – концертный зал ТЦ на тысячу мест», - рассказывает топ-менеджер.

В прошлом году в СМИ обсуждалась возможность сноса «Горбушкиного двора» и возведении на его месте жилого комплекса по программе реновации. «Пока мы не понимаем в какие сроки будет реализован девелоперский проект и в каком формате это будет сделано. Пакет документов для получения ГПЗУ на строительство был возвращен», - рассказал Владимир Исаев. В ближайшие годы жилье на месте знаменитого гипермолла, вероятно, не появится. Владельцы торгового центра рассчитывают, что «Горбушкин двор» станет новым центром культурной жизни столицы.