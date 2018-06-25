В Крым прибыли болельщики из Мексики и Южной Кореи

Вчера, 24 июня, в аэропорт Симферополя прибыли болельщики сборных Мексики и Южной Кореи, чьи команды за день до этого сразились в Ростове. Победу одержали мексиканцы, обыграв соперников со счетом 2:1, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как передает корреспондент «Аргументов недели – Крым», довольные победой своей сборной многочисленные фанаты из Мексики охотно фотографировались с остальными посетителями аэропорта «Симферополь».

В терминале воздушных ворот Крым мексиканцы, как и корейцы, оказались проездом. После игры в Ростове они транзитом летели в Екатеринбург и Челябинск.

Несколько свободных часов, которые они провели в аэропорту столицы республики, мексиканцы пели песни, давали зевакам померять свои сомбреро и даже затеяли небольшой футбольный матч. Поиграть могли все желающие. Но больше всего этого пожелали туристы из Якутии, которых многие путали с фанатами сборной Южной Кореи.

Корреспондент «АН-Крым» не смог удержаться и после импровизированного матча угостил лидера фанатов из Мексики разливным крымским пивом. Марио, а именно так звали главного человека в сомбреро, остался доволен вкусом местного пенного. Испив спиртного он повел своих единомышленников на посадку.