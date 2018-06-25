Короткое замыкание

Потребители электроэнергии в последние дни столкнулись с серьезными проблемами: группа «ТНС Энерго», ведущая сбытовая структура России, начинает всерьез закручивать гайки, а точнее, отключать рубильники. Вот хроника последней недели из регионов.

В Нижнем Новгороде местная структура «ТНС Энерго» в одностороннем порядке расторгла контракты с одними из самых крупных управляющих компаний, вскоре жильцов многоквартирных домов ожидают веерные отключения.

В Таганроге встал общественный электротранспорт: энергетики перестали снабжать трамвайно-троллейбусное управление. В Йошкар-Оле, чтобы умилостивить «ТНС Энерго Марий Эл», власти прорабатывают вопрос о повышении тарифов на проезд в электротранспорте.

Тульские энергетики с начала года не пустили за границу уже 34 горожанина, сообщая судебным приставам о каждом должнике. В Карелии ситуация складывается с точностью до наоборот: глава республики обратился в прокуратуру с просьбой побудить «ТНС Энерго Карелия» заключить договор с «Почтой России», поскольку жители отдаленных поселений и рады бы оплатить электроэнергию, но не могут физически.

И, наконец, на прошлой неделе энергетики во всех регионах напомнили о повышении тарифов, которое грядет с 1 июля.

Что ж, с одной стороны энергетиков можно понять: по оценкам экспертов, «дыра» в балансе «ТНС Энерго» сегодня составляет свыше 120 миллиардов рублей и более четверти этой суммы – задолженность по привлеченным кредитам. Но с другой стороны, методы выбивания долгов с потребителей порой напоминают откровенный шантаж или приемы коллекторов. А еще более важный вопрос можно сформулировать так: для кого региональные «дочки» стараются – для всей «ТНС Энерго», или для отдельно взятых топ-менеджеров?

На подобные размышления наталкивают конфликты и коррупционные скандалы, в которых все чаще фигурируют энергосбытовые или сетевые компании. Один из ярких примеров – Новгородская область, где продолжается противостояние одного из ведущих сельхозпроизводителей региона ООО «Новгородский бекон» с двумя монстрами энергетики – «Межрегиональной сетевой компанией Северо-Запада» и «ТНС Энерго Великий Новгород».

Но прежде чем говорить об этом, отметим, что конфликт разворачивается на фоне череды коррупционных скандалов, фигурантами которых стали бывшие руководители МРСК – экс-директор Александр Летягин и отставной заместитель по экономике и финансам Павел Ширяев. Они подозреваются в коммерческом подкупе предприятий по простейшей схеме: сначала потребитель ставится в такие условия, что долги по оплате энергии растут как снежный ком, а затем руководителю предлагается решить вопрос за солидный «откат». То же самое происходило и в Карелии, откуда по приглашению Летягина в Великий Новгород прибыли нынешние руководители «Новгородэнерго» - директор Михаил Деянков и его заместитель Павел Сметанин. Сведущие наблюдатели давно ожидали, что схема коммерческих подкупов распространится и на новгородской земле. И не ошиблись.

Еще в октябре 2017 года представители новгородского филиала «МРСК Северо-Запада» хотели провести проверку "Новгородского бекона", но сами оказались к ней не готовы. После этого сбытовики обвинили руководство предприятия в недопуске и обратились в арбитражный суд с заявлением о взыскании задолженности и пени на общую сумму 1,6 млн. рублей. При этом, в обоснование требований, энергетики привели любопытный расчет: суммировали расчетные мощности всех электроприборов «Бекона». В итоге предприятию выставили счет, в шесть (!) раз превышающий стоимость фактически отпущенной энергии. И суду были предъявлены два акта о том, что на предприятие не допустили сотрудников сетевой организации.

Представители «Бекона» сразу усомнились в подлинности этих актов, которые были явно составлены с нарушениями. Кроме того, некоего А. Г. Алексеева - независимого свидетеля, который был назван в актах - на территории предприятия никто не видел. Что же до недопуска, он объясняется просто: проверяющие не согласовали с управлением ветеринарного надзора вход на предприятие, где был установлен 4 уровень биобезопасности в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней.

В итоге факт лжесвидетельства подтвердился. Как стало известно местным журналистам, «независимый свидетель» А.Г. Алексеев дал показания в прокуратуре о том, что в проверке он не участвовал, а в суде выступил по просьбе своего «знакомого из МРСК». Доказательства энергетиков оказались выстроенными на откровенной фальсификации. Отметим разницу: максимальное наказание за лжесвидетельство – арест на срок до трех месяцев, а вот за служебный подлог – лишение свободы на срок до пяти лет (ст. 292 УК РФ). А еще в действиях МРСК юристы «Бекона» усматривают причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, за что может быть ограничена свобода на срок до года (ст. 165 УК РФ). Так что в конечном итоге истец может пострадать гораздо сильнее ответчика.

Суд, как ни странно, иск на 1,6 млн. удовлетворил. Самое интересное то, что «ТНС Энерго Великий Новгород», не дожидаясь вступления решения в законную силу, обратился в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа. Уже зная о том, что установлен факт лжесвидетельства, и «Бекон» обязательно подаст апелляцию.

Стоит отметить, что в ноябре того же года проверяющие все же попали на объект, но вместо проверки стали срывать пломбы с приборов электроучета, выкидывали их и в результате составили акты о безучетном потреблении электроэнергии. При этом поведение проверяющих было настолько вызывающим, что потребителю пришлось вызвать полицию. Кстати, убедившись, что пломбы целы, представители МРСК уже позже заявили, что они имели «длинный свободный ход». В законе, требованиях ГОСТа и электротехнике такого термина нет, однако суд почему-то считает этот набор слов аргументом в пользу истца.

Впрочем, пока в МРСК и «ТНС Энерго» спокойны: влияние энергетиков настолько сильно, что они способны блокировать любые действия правоохранителей. Судите сами: есть многочисленные заявления «Бекона» в ОБЭП, Следственный комитет, МВД и Минэнерго России о неправомерности действий сбытовиков. «Бекон» даже обратился в МРСК и указал на противоправные действия энергетиков, но получил ответ, что все сотрудники МРСК высококомпетентны и нарушить закон не могут. Есть результаты пяти экспертиз – трех судебно-бухгалтерских, электротехнической, а также фотоотчет. Причем экспертизы были проведены по требованию ОБЭП. И это все равно не мешает энергетикам топить бизнес! Любопытная деталь: лжесвидетель Алексеев явился с повинной в прокуратуру еще 15 мая, а 5 июня в ОБЭП написал явку с повинной. Казалось бы, есть все основания для возбуждения ОБЭПом уголовного дела – ведь очевидно, что на предприятие банально «наехали», однако до сих пор нет ни одного уголовного дела.

Более того, уже рассматривается второй иск «ТНС Энерго» на сумму якобы украденной «Беконом» энергии - уже 65 млн. Вопреки здравому смыслу, этот иск попадает все к тому же арбитражному судье И.С. Аксёнову, который ранее охотно принял сторону энергетиков в первом споре (заметим, абсолютно игнорируя доводы юристов «Бекона»). Поэтому особо интересно, как пройдет второй процесс, в котором, по информации новгородских журналистов, также имеются противоречащие друг другу показания допрошенных в качестве свидетелей лиц.

Суды еще тянутся, и наблюдатели надеются услышать ответ на главный вопрос: кто и что предлагал руководству «Бекона» в обмен на «решение вопроса» о мнимом хищении электроэнергии? Ставки «откатов» у энергетиков известны. К примеру, в бытность нынешнего директора «Новгородэнерго» Деянкова руководителем Карельского предприятия магистральных электрических сетей, шантажисты из «Карелэнерго» требовали с директора одного из предприятий Петрозаводска 1,2 млн. рублей наличными, чтобы скостить 15-миллионный долг, который сами же и «накрутили». Если ставка не изменилась, то 65 миллионов, «навешенных» «Бекону» за мнимое хищение, можно было бы аннулировать за 12,5. Но сам факт суда говорит о том, что «Бекон» мзду платить отказался. Что ж, в МРСК, видимо, решили удовлетвориться премией в 20-30 процентов от суммы взысканного - она положена сотрудникам по внутреннему регламенту компании. Тоже весьма недурная прибыль.

Ситуация в Великом Новгороде – лишь один из признаков того, что топ-менеджеры энергетических компаний, не брезгуя никакими средствами, выкачивают личные прибыли из потребителей. «ТНС Энерго» сегодня, по сути, является финансовой пирамидой, которая держится только за счет привлечения новых и новых кредитов. Если три года назад совокупный долг группы перед кредитными организациями составлял 9 млрд. рублей, то сегодня он превышает 21 млрд., а основной показатель финансовой устойчивости - отношение общего долга к EBITDA - перевалил за 8 пунктов, что соответствует состоянию банкротства. Есть сведения о том, что часть привлеченных средств, как и суммы потребительской оплаты, выводится в офшоры и фирмы-однодневки. Если сегодня на федеральном уровне не суммировать все – и уголовные дела, и финансовые показатели – завтра эта пирамида рухнет и погребет под собой целые отрасли. И ситуацию не спасут паллиативные средства, вроде повышения потребительских тарифов.

При подготовке материала использованы следующие публикации:

http://www.jacta.ru/opinion/article/?id=3335

https://ria.ru/incidents/20180515/1520631566.html

http://www.panram.ru/news/economics/osuzhdeny-otkatchiki-iz-laquomrskyugaraquo/

https://www.bnkomi.ru/data/news/79460

https://www.rospres.com/hearsay/20932/

https://karelion.ru/articles/19587-bivshego-sotrudnika-karelenergo-budut-sudit-za-kommercheskij-podkup/

http://rk.karelia.ru/accident/crime/sotrudnikov-karelenergo-podozrevayut-v-kommercheskom-podkupe-i-vymogatelstve/

https://vnovgorode.ru/vse-novosti/ekonomika/17426-v-spore-s-energetikami-novgorodskij-bekon-zaruchilsya-pokazaniyami-detektora-lzhi.html

https://www.kommersant.ru/doc/3652058

http://www.compromat.ru/page_33377.htm