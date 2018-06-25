Синоптики: в Москве на этой неделе установится аномально жаркая погода

Метеорологи предупреждают жителей и гостей Москвы об аномальной жаре на территории города. Предполагается, что уже со вторника, 26 июня, в столице России установится невероятно теплая погода.

По словам синоптиков, утром в понедельник облака над Москвой начнут исчезать, а к следующему дню столбики термометров будут показывать до 29 градусов по Цельсию, передает kp.ru, ссылаясь на сообщение центра погоды "Фобос". Подобные показатели сохранятся в столице в течение всей недели.

Гражданам советуют без особой необходимости не проводить много времени на улице. Если этого нельзя избежать, то рекомендуется иметь при себе воду, надевать исключительно светлые и натуральные ткани и не забывать о головных уборах.