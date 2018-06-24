Клиники Москвы в июле проведут бесплатные обследования и консультации

Ведущие клиники столицы в июле приглашают горожан посетить лекции, экскурсии и пройти бесплатное обследование. Информация об этом опубликована на официальном сайте московской мэрии.

Москвичам расскажут о наиболее распространенных травмах, хронических заболеваниях, сообщат информацию о правильном питании и лечебной гимнастике.

Молодые родители смогут узнать внутреннее устройство роддомов, а людям, которые имеют тяжелобольных родственников, расскажут, как за ними вести правильный уход. Можно будет бесплатно провести необходимые анализы. Не забудьте паспорт и полис ОМС.