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Клиники Москвы в июле проведут бесплатные обследования и консультации
24 июня 2018, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]
Ведущие клиники столицы в июле приглашают горожан посетить лекции, экскурсии и пройти бесплатное обследование. Информация об этом опубликована на официальном сайте московской мэрии.
Москвичам расскажут о наиболее распространенных травмах, хронических заболеваниях, сообщат информацию о правильном питании и лечебной гимнастике.
Молодые родители смогут узнать внутреннее устройство роддомов, а людям, которые имеют тяжелобольных родственников, расскажут, как за ними вести правильный уход. Можно будет бесплатно провести необходимые анализы. Не забудьте паспорт и полис ОМС.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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