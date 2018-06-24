Бомжиха тайно проникла в самолет, летевший в Крым, пытаясь добраться до моря

Бездомная женщина, живущая в международном аэропорту «Шереметьево», решила воплотить в реальность свою мечту попасть на море и тайно проникла в самолет, который готовился к вылету в Симферополь.

Женщине удалось пройти все зоны контроля, при этом у нее не было ни документов, ни билета.

Но добраться до Крыма ей так и не удалось: стюардессы еще до вылета выяснили, что женщины нет в списке пассажиров.

По информации телеграм-канала Mash, инцидент произошел в марте, но стало известно о нем только сейчас.