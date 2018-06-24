В Раменском районе Подмосковья два рабочих скончались, отравившись на заводе

В Московской области на заводе Моссельпром в Раменском районе двое рабочих скончались в результате отравления. Еще двое рабочих, отравившихся на производстве, предположительно, из-за аммиака, госпитализированы.

Источник в Министерстве здравоохранения Московской области рассказал, что причиной отравления рабочих на заводе Моссельпром, предположительно, стал аммиак, - сообщает "Коммерсантъ".

Пострадавшие находятся в Раменской центральной больнице в реанимации. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Других деталей и подробностей происшествия на подмосковном заводе пока нет.