В Раменском районе Подмосковья два рабочих скончались, отравившись на заводе
24 июня 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Московской области на заводе Моссельпром в Раменском районе двое рабочих скончались в результате отравления. Еще двое рабочих, отравившихся на производстве, предположительно, из-за аммиака, госпитализированы.
Источник в Министерстве здравоохранения Московской области рассказал, что причиной отравления рабочих на заводе Моссельпром, предположительно, стал аммиак, - сообщает "Коммерсантъ".
Пострадавшие находятся в Раменской центральной больнице в реанимации. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Других деталей и подробностей происшествия на подмосковном заводе пока нет.
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