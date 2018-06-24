В Никарагуа во время акции протеста погиб годовалый малыш

Мальчик был застрелен во время массовых протестов в Манагуа, столице Никарагуа. О гибели мальчика рассказала его мать в эфире местных телеканалов.

Она сообщила, что ребенка застрелила полиция. По другой версии пуля попала в малыша случайно. Ее выпустил один из протестующих, который вел стрельбу по полиции в момент штурма баррикад.

Неподалеку от места убийства мальчика погибли еще двое молодых мужчин. Сообщается, что они были студентами. Трагедия произошла неподалеку от национального университета. Там сейчас находится один из эпицентров массовых беспорядков, которые бушуют в Никарагуа.

Акции протеста начались несколько недель назад. За это время погибли уже 217 человек. Изначально протестующие выступали против реформы социального страхования, которая была объявлена в Никарагуа. Президент страны Даниэль Ортега вынужден был ее отменить. Однако митинги продолжились. Теперь их участники требуют проведения досрочных выборов.