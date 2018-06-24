В Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса»

В Петербурге в субботу, 23 июня, состоялся праздник школьных выпускников «Алые паруса». Шведский бриг Tre Kronor с алыми парусами прошел по Неве после полуночи между пролетами разведённого Троицкого моста.

У праздника «Алые паруса» - юбилей. Впервые корабль с алыми парусами прошёл по Неве 50 лет назад.

В этом году празднике «Алые паруса» приняли участие более 80 тысяч человек - выпускники, учителя, родители вчерашних школьников, - сообщает Фонтанка.ру.

Выпускников с окончанием школы поздравили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, министр образования Ольга Васильева.



В концерте на Дворцовой площади выступали рэпер Баста, ST, Quest Pistols Show, Alekseev, певицы Виктория Дайнеко и Алсу, Каста. В завершении праздника выпускников организаторы устроили яркий фейерверк. После окончания пиротехнического шоу корабль вернулся на прежнее место швартовки.

В соцсетях рассказывают, что приехавшим на ЧМ-2018 иностранцам так понравился праздник, что они не хотят уезжать из России.