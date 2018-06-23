Историк назвал чушью предложение называть Россию Московией

Профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев прокомментировал слова Ларисы Ницой, заявившей, что на самом деле русскими должны называть себя украинцы. Украинская писательница призвала переименовать Россию

Ранее скандально известная украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что на самом деле русские – это украинцы, а название Русь было у них украдено «московитами» - так она предложила именовать россиян и вообще всех русскоговорящих.

«К сожалению, историческая и нравственная неграмотность многих современных украинских деятелей просто поражает. Эта писательница говорит откровенную чушь, взятую из каких-то замшелых пропагандистских сюжетов, направленных на то, чтобы, с одной стороны, оскорбить Россию и русских людей, а с другой стороны, обмануть собственный украинский народ», - прокомментировал заявление украинской писательницы Сергей Перевезенцев.

Впрочем, добавил он, Ницой известна своей агрессивной антироссийской риторикой, так что вряд ли стоит воспринимать всерьез ее заявления, цитирует RT.