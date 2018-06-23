//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Чем пахнет наша старость
2

Назван самый вероятный сценарий военного конфликта между Россией и Украиной
3

Озвучены данные о развязанной жителями Донбасса партизанской войне в тылу ВСУ
4

Ополченцы Донбасса разбили огневые точки киевских силовиков под Мариуполем
5

ВСУ впали в панику из-за появления данных о возможном выводе армии из Донбасса

//Общество 13+

Историк назвал чушью предложение называть Россию Московией

23 июня 2018, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Историк назвал чушью предложение называть Россию Московией
Фото: pixabay.com

Профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев прокомментировал слова Ларисы Ницой, заявившей, что на самом деле русскими должны называть себя украинцы.

Украинская писательница призвала переименовать Россию

Украинская писательница призвала переименовать Россию

Ранее скандально известная украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что на самом деле русские – это украинцы, а название Русь было у них украдено «московитами» - так она предложила именовать россиян и вообще всех русскоговорящих.

«К сожалению, историческая и нравственная неграмотность многих современных украинских деятелей просто поражает. Эта писательница говорит откровенную чушь, взятую из каких-то замшелых пропагандистских сюжетов, направленных на то, чтобы, с одной стороны, оскорбить Россию и русских людей, а с другой стороны, обмануть собственный украинский народ», - прокомментировал заявление украинской писательницы Сергей Перевезенцев.

Впрочем, добавил он, Ницой известна своей агрессивной антироссийской риторикой, так что вряд ли стоит воспринимать всерьез ее заявления, цитирует RT.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Пушков высказался о грядущем визите сенаторов из США в Москву

Пушков высказался о грядущем визите сенаторов из США в Москву

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался сегодня о грядущем визите американских сенаторов в Москву. По его мнению, это станет довольно важным шагом.

//В мире

Лукашенко опасается повторения украинского сценария в Белоруссии

Лукашенко опасается повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал серьезное опасение, что республика может потерять свою независимость, если в экономике ее сельскохозяйственной отрасли случится крах.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Экс-депутат Верховной рады рекомендует бить в челюсть русскоговорящих украинцев

Экс-депутат Верховной рады рекомендует бить в челюсть русскоговорящих украинцев

Экс-депутат Верховной рады от фракции "Свобода" Ирина Фарион выдвинула на этой неделе, весьма нестандартную идею. Политик порекомендовала бить "ногой в челюсть" всех русскоговорящих украинцев.

//В мире

Журналистам агентства Bloomberg предложили посетить Крым

Журналистам агентства Bloomberg предложили посетить Крым

Журналистам информационного агентства Bloomberg предложили посетить Крым, чтобы больше никогда не сомневаться в российском статусе полуострова. Заявление сделал крымский политик Григорий Иоффе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Футбол

Марадона потребовал пустить его на тренировку сборной Аргентины

Марадона потребовал пустить его на тренировку сборной Аргентины

Бывший чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона потребовал пустить его на тренировку национальной команды. Марадона хочет объяснить игрокам, что значит надеть футболку сборной.

//Наука

Ученые заявили, что сильный стресс способен существенно ухудшить зрение

Ученые заявили, что сильный стресс способен существенно ухудшить зрение

Исследователи из Магдебургского университета в Германии тщательно изучили данные множества клинических отчетов и установили прямую связь сильного стресса и различных офтальмологических заболеваний.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова распродает остатки имущества из-за бедности и жалуется на метро

Дана Борисова распродает остатки имущества из-за бедности и жалуется на метро

Наркозависимость Даны Борисовой стоила ей дорого. Из-за бедности она распродала дом, автомобиль, дорогие шубы и украшения и теперь постоянно жалуется на московское метро, в котором вынуждена ездить.

//Кино

Кит Харрингтон женился на Роуз Лесли

Кит Харрингтон женился на Роуз Лесли

Поклонницы Кита «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу» Харрингтона могут начинать рыдать. Сегодня актер Кит Харрингтон связал себя узами брака с партнершей по сериалу – шотландской актрисой Роуз Лесли.

//В мире

На западе Украины взорвалось почти 500 тонн биоэтанола

На западе Украины взорвалось почти 500 тонн биоэтанола

В Тернопольской области на западе Украины произошел взрыв емкостей с биоэтанолом. Жители соседних с местом взрыва частных жилых домов эвакуированы. Жертв и пострадавших при взрыве нет.

//Армия

Над крупными городами России развернули радиолокационную защиту

Над крупными городами России развернули радиолокационную защиту

Над крупнейшими городами России развернуто сплошное радиолокационное поле на малых высотах. Оно способно обнаруживать низколетящие цели, в том числе беспилотные летательные аппараты.

//Новости партнеров

//Происшествия

Из-за урагана в Барнауле 35 тысяч человек остались без света

Из-за урагана в Барнауле 35 тысяч человек остались без света

Из-за накрывшего Барнаул в субботу мощного урагана без электричества и воды оказались около 35 тысяч человек. Обесточены семь социально значимых объектов, рухнул строительный кран.

//Шоу-бизнес

Брэд Питт подозревает Анджелину Джоли в лицемерии

Брэд Питт подозревает Анджелину Джоли в лицемерии

Голливудский актер Брэд Питт пришел к мнению, что его бывшая супруга Анджелина Джоли (пара находится в состоянии развода) занимается благотворительностью, чтобы «подпитывать свое эго».

//Футбол

Бразильский гангстер в Петербурге погорел на любви к футболу

Бразильский гангстер в Петербурге погорел на любви к футболу

Вчера в Санкт-Петербурге сразу после матча сборных Бразилии и Коста-Рики был арестован находившийся в международном розыске бразильский гангстер. Ему дали досмотреть игру, прежде чем арестовать.

//В мире

Пресс-секретаря Трампа "выкинули" из ресторана

Пресс-секретаря Трампа "выкинули" из ресторана

В одном из ресторанов американского города Лексингтон, штат Виргиния, отказались обслуживать пресс-секретаря президента США – Сару Сандерс. Владелец лично попросил ее покинуть заведение.

//В мире

Патриарх Варфоломей не поддержал раскол церкви на Украине

Патриарх Варфоломей не поддержал раскол церкви на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с делегацией синода Украинской православной церкви (МП) заявил, что не поддерживает раскол и создание автокефальной церкви на Украине.

//Общество

Историк назвал чушью предложение называть Россию Московией

Историк назвал чушью предложение называть Россию Московией

Профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев прокомментировал слова Ларисы Ницой, заявившей, что на самом деле русскими должны называть себя украинцы.

//В мире

Помпео уверен, что встретится с Лавровым

Помпео уверен, что встретится с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым состоится через некоторое, не очень отдаленное время.

//В мире

В Израиле растет число украинцев-нелегалов

В Израиле растет число украинцев-нелегалов

Население Израиля за последнее время значительно увеличилось, но не только за счет репатриантов. С недавних пор заметно выросло число людей, проникших в страну незаконно, особенно с Украины.

//Новости СМИ2

//В мире

В США при обрушении склада разбились тысячи бочек с виски

В США при обрушении склада разбились тысячи бочек с виски

В городе Бардстаун, штат Кентукки (США), на территории винокуренного завода произошло обрушение здания постройки 1940-х годов. В этом здании был склад, где хранилось 18 тысяч бочек бурбона.

//В мире

На Украине предотвратили заказанный «страной-агрессором» теракт

На Украине предотвратили заказанный «страной-агрессором» теракт

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении теракта в Харькове. Как утверждается, теракт – подрыв памятника украинским националистам – был заказан «страной-агрессором».

//Происшествия

В системе регистрации пассажиров произошел глобальный сбой

В системе регистрации пассажиров произошел глобальный сбой

Сегодня в международной системе регистрации пассажиров произошел глобальный сбой. Он продлился несколько часов и привел к массовой задержке и отмене рейсов многих авиакомпаний в аэропортах.

//Футбол

Футбольный эксперт назвал секрет успеха сборной России

Футбольный эксперт назвал секрет успеха сборной России

Бывший игрок сборной Германии, экс-нападающий московского «Динамо», а ныне футбольный эксперт немецкого телеканала Кевин Кураньи рассказал, в чем секрет успеха сборной России на ЧМ-2018.

//В мире

Украинская писательница призвала переименовать Россию

Украинская писательница призвала переименовать Россию

Скандально известная украинская детская писательница Лариса Ницой предложила переименовать Россию в Московию. Потому что на самом деле русские – это украинцы, пояснила она свою позицию.

//В мире

Порошенко торжественно открыл дорожный знак

Порошенко торжественно открыл дорожный знак

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Запорожскую область открыл движение на отремонтированном участке трассы государственного значения Н-08 Борисполь – Мариуполь.

//Новости Redtram

//Общество

Украинцы стоят в огромных очередях возле пункта «Чонгар», чтобы попасть в Крым

Украинцы стоят в огромных очередях возле пункта «Чонгар», чтобы попасть в Крым

На границе Крыма с Украиной возле пункта пропуска «Чонгар» скопились многокилометровые очереди из машин, пытающихся въехать на полуостров.

//Шоу-бизнес

Киркоров огорошил признанием, что начинал покорять сцену, работая стриптизером

Киркоров огорошил признанием, что начинал покорять сцену, работая стриптизером

Филипп Киркоров ошарашил признанием, что свои первые шаги к званию короля поп-эстрады он сделал, танцуя стриптиз. Певец откровенно рассказал, что в дни бурной молодости зарабатывал на жизнь этим ремеслом.

//В мире

Порошенко передал подразделениям ВСУ новые РЛС

Порошенко передал подразделениям ВСУ новые РЛС

Президент Украины Петр Порошенко сегодня передал новые радиолокационные станции радиотехническим бригадам ВСУ. По замыслу президента, они должны «закрыть украинское небо от врага».

//Наука

Окаменелости черепахи юрского периода найдены в Китае

Окаменелости черепахи юрского периода найдены в Китае

На юго-западе Китая фермер обнаружил камень, который напомнил ему панцирь черепахи. Впоследствии выяснилось, что житель муниципалитета Чунцин действительно нашел окаменелости древнего существа.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова разозлила фанатов заявлением, что Москва принадлежит ей

Ольга Бузова разозлила фанатов заявлением, что Москва принадлежит ей

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в минувшую пятницу всерьез рассердила своих подписчиков. Артистка опубликовала снимок, под которым написала, что Москва принадлежит ей.

//В мире

Киев убежден, что дефолта на Украине не будет

Киев убежден, что дефолта на Украине не будет

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова убеждена, что стране дефолт не грозит. Политик полагает, что такого исхода не будет, несмотря на необходимость выплаты внешнего долга.

//Шоу-бизнес

"Я вовсе не маг", победительница "Битвы экстрасенсов" призналась в обмане на шоу

"Я вовсе не маг", победительница "Битвы экстрасенсов" призналась в обмане на шоу

Одна из самых ярких победительниц "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг заявила, что никогда не являлась ни магом, ни экстрасенсом. Образ, которым восхищались зрителям, придумали для нее продюсеры программы.

//В мире

На Украине из-за снегопада эвакуируют детский палаточный лагерь

На Украине из-за снегопада эвакуируют детский палаточный лагерь

В Закарпатской области Украины из-за летнего снегопада экстренно эвакуируют детский палаточный лагерь. Данную информацию в субботу, 23 июня, предоставил глава данного района Геннадий Москаль.

//Общество

МЧС распространило предупреждение для жителей Подмосковья

МЧС распространило предупреждение для жителей Подмосковья

В субботу, 23 июня, МЧС России выпустило предупреждение для жителей Московской области. Спасатели сообщают гражданам, что в грядущее воскресенье в Подмосковье придут грозы и порывистый ветер.

//Спорт

Буэнос-Айрес попросил Россию депортировать аргентинских болельщиков из-за драки

Буэнос-Айрес попросил Россию депортировать аргентинских болельщиков из-за драки

Официальный Буэнос-Айрес попросил российское руководство депортировать аргентинских болельщиков, которые принимали участие в драке во время одного из матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

//Шоу-бизнес

Дочь актрисы из известного телесериала сменила пол

Дочь актрисы из известного телесериала сменила пол

Актриса из популярного сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон в 1996 году родила девочку по имени Саманта. Однако спустя десятки лет ее дочь стала мужчиной по имени Сэмюэл.

//В мире

Путин поздравил президента Армении с юбилеем

Путин поздравил президента Армении с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин направил поздравления с юбилеем президенту Армении Армену Саркисяну. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 23 июня, в администрации армянского лидера.

//В мире

В Европарламенте сообщили, какие страны могут пересмотреть санкции против РФ

В Европарламенте сообщили, какие страны могут пересмотреть санкции против РФ

Депутат Европарламента Николя Бе сообщил в субботу, 23 июня, какие страны могут пересмотреть антироссийские санкции. По мнению политика, ограничения в отношении РФ являются контрпродуктивными.

//Общество

Путин дал напутствия выпускникам

Путин дал напутствия выпускникам

Российский лидер Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием одиннадцатого класса и дал им напутствия. Видеообращение главы государства опубликовано на страничке в соцсети "ВКонтакте".

//Шоу-бизнес

Очередной шпагат Волочковой на корме яхты возмутил подписчиков

Очередной шпагат Волочковой на корме яхты возмутил подписчиков

Анастасия Волочкова не перестает шокировать своих подписчиков фотографиями в купальнике. В минувшую пятницу, 22 июня, танцовщица опубликовала снимок, на котором она делает шпагат на корме яхты.

//Спорт

Жирков приступил к тренировкам в общей группе

Жирков приступил к тренировкам в общей группе

В субботу стало известно, что защитник российской сборной по футболу Юрий Жирков начал тренироваться в общей группе. В рамках матча с египетской командой спортсмен почувствовал боль в голеностопе.

//Общество

В "Зомбоящике", одобренном Минкультом, Россия оставлена без Крыма

В "Зомбоящике", одобренном Минкультом, Россия оставлена без Крыма

Российская кинолента, получившая прокатное удостоверение от Минкульта, «Зомбоящик, вышел на экранах страны – без Крыма на карте России. В одном из эпизодов фильма, вышедшего на экраны кинотеатров зимой, на карте Росси не оказалось крымского полуострова.

//В мире

Верховная рада сообщила о готовности обменять осужденных граждан России

Верховная рада сообщила о готовности обменять осужденных граждан России

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сделала в субботу, 23 июня, важное заявление. По словам политика, Украина готова обменять 23 осужденных граждан РФ на всех заключенных в России украинцев.

//Шоу-бизнес

Языческие обряды заставляют женщин обнажаться, даже популярных актрис

Языческие обряды заставляют женщин обнажаться, даже популярных актрис

Актриса Любовь Толкалина опубликовала на странице в соцсети серию откровенных фото. Раздеться заставил древний русский обряд – в дни солнцестояния на Руси обнаженные девушки нагишом бегали по траве.

//В мире

Туристы в восторге: житель Армении один построил семиэтажный подземный храм

Туристы в восторге: житель Армении один построил семиэтажный подземный храм

Уникальный подземный храм появился в селе Ариндж на территории Армении. Семиэтажную пещеру за 23 года в одиночку создал профессиональный строитель Левон Аракелян, который являлся местным жителем.

//Культура

Близкие Говорухина рассказали о последних днях жизни режиссера

Близкие Говорухина рассказали о последних днях жизни режиссера

Близкие режиссера Станислава Говорухина, который скончался после тяжелой болезни 14 июня, рассказали о последних днях его жизни. Бизнесмен Юрий Растегин видел деятеля культуры за 10 дней до смерти.

//Общество

Египетский футболист Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни

Египетский футболист Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни

Сегодня стало известно, что египетский футболист, член команды "Ливерпуль" Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни. Данное звание спортсмену присвоил лично глава республики Рамзан Кадыров.

//Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева пригрозил отсудить квартиру у своего приемного отца

Сын Сергея Зверева пригрозил отсудить квартиру у своего приемного отца

Сын Сергея Зверева пригрозил знаменитому отцу, что отсудит у него квартиру, если тот перестанет ему помогать материально. Отношения между стилистом и его приемным сыном уже несколько лет все ухудшаются.

//В мире

Американский журналист сообщил о роковой ошибке США в отношении России

Американский журналист сообщил о роковой ошибке США в отношении России

Редактор военного раздела американского издания National Interest Дейв Маджумдар в минувшую пятницу, 22 июня, рассказал, какую роковую ошибку допустили Соединенные Штаты Америки в отношении с Россией.

//Культура

Ушел из жизни всемирно известный американский музыкант

Ушел из жизни всемирно известный американский музыкант

Сегодня стало известно, что всемирно известный американский музыкант скончался в возрасте 54 лет. Согласно последней информации источников, речь идет о знаменитом барабанщике и продюсере Винни Поле.

//Общество

Тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге повысят почти на 5%

Тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге повысят почти на 5%

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о скором повышении тарифов ЖКХ. Согласно последней информации, предоставленной Смольным, платить значительно больше гражданам придется уже со следующего месяца.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры