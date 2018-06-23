Путин дал напутствия выпускникам

Российский лидер Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием одиннадцатого класса и дал им напутствия. Видеообращение главы государства опубликовано на страничке в соцсети "ВКонтакте".

Президент РФ призвал выпускников не ограничиваться лишь "лайками" на интернет-порталах, а приобретать реальные знания. Владимир Путин также посоветовал вчерашним школьникам дерзать и занимать активные позиции ради будущих прорывов.

Политик также пожелал ребятам большой удачи, успеха, счастья и любви. "Все обязательно получится!" – заключил президент страны.