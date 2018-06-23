Российская кинолента, получившая прокатное удостоверение от Минкульта, «Зомбоящик, вышел на экранах страны – без Крыма на карте России. В одном из эпизодов фильма, вышедшего на экраны кинотеатров зимой, на карте Росси не оказалось крымского полуострова.









«Нет Крыма у режиссеров в составе России! Вот кто они после этого? Обычные граждане за это статью получат. Это ж наверное специально сделали, чтоб фильм и в Украине покрутить?», – сообщил в своем Facebook крымский общественник Александр Талипов.

Фильм «Zомбоящик», где снялись многие резиденты Comedy Club и Comedy Woman, это комические пародии на фильмы, телешоу и рекламу, с котором полно шуток, как всегда на ТНТ «ниже пояса».