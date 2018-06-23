Египетский футболист Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни

Сегодня стало известно, что египетский футболист, член команды "Ливерпуль" Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни. Данное звание спортсмену присвоил лично глава республики Рамзан Кадыров.

Российский политик дал торжественный ужин в честь сборной Египта по футболу и в рамках мероприятия вручил Мохаммеду Салаху нагрудный значок и копию Указа, передает телеканал "360".

В свою очередь футболист выразил гражданам Чечни благодарность за теплый прием и превосходные условия для тренировок и проживания. Кадыров не исключил, что когда-нибудь в Грозном состоится матч между египетской сборной и клубом "Ахмат".