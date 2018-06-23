Египетский футболист Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни
23 июня 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что египетский футболист, член команды "Ливерпуль" Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни. Данное звание спортсмену присвоил лично глава республики Рамзан Кадыров.
Российский политик дал торжественный ужин в честь сборной Египта по футболу и в рамках мероприятия вручил Мохаммеду Салаху нагрудный значок и копию Указа, передает телеканал "360".
В свою очередь футболист выразил гражданам Чечни благодарность за теплый прием и превосходные условия для тренировок и проживания. Кадыров не исключил, что когда-нибудь в Грозном состоится матч между египетской сборной и клубом "Ахмат".
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