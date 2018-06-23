Авиакомпании обязали предоставлять гостиницы пассажирам задержанных рейсов

Гостиничные услуги будут предоставляться пассажирам задержанных авиарейсов, а также транзитным пассажирам. Соответствующее распоряжение уже подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

В документе, опубликованном на официальном сайте кабмина, уточняется, что гостиничные номера гражданам сотрудники авиакомпаний будут обязаны предоставлять в пределах воздушных пунктов пропуска через государственную границу РФ.