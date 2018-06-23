Пришельцы забирают обратно сокровища после постройки древних сооружений

Уфологи предполагают, что инопланетяне возвращают свои драгоценные артефакты, которые хранились в древних сооружениях. Возможно, именно поэтому жителям многих стран удается так часто видеть появление НЛО.

На подобную мысль исследователей натолкнула новая теория происхождения золота и платины. О том, что пришельцы стараются забрать свои сокровища обратно начали говорить после того, как были найдены древние драгоценные идолы. А идея о происхождение драгоценных металлов – золота и платины дали дополнительную пищу для размышлений.

Эксперты считают, что драгоценные металлы могли появиться в результате столкновения астероида или другого большого космического объекта с Землей. Аналоги металлов притягивались к ядру, поэтому не было возможности их добывать. Они рассказали, что пришельцы использовали нашу планету для сохранения своих сокровищ в древних постройках. А вот сейчас стараются забрать свою собственность обратно.

Доказательством этого служат золотые идолы, которые использовались древними цивилизациями. Когда ученые изучали пирамиду Хеопса, они нашли тайную комнату для захоронения. После того, как ее открыли, специалисты заговорили о связи древних с инопланетянами, пишет vladtime.ru