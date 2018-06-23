В Сети появилось фото тысяч болельщиков, пытающихся попасть в Мавзолей
23 июня 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
В сети утром в субботу, 23 июня, появился снимок гигантской очереди, которая ведет к Мавзолею на Красной площади. Фотографией поделился главный редактор киностудии имени Горького Андрей Апостолов.
Согласно последней информации, на фото запечатлены футбольные болельщики, которые прибыли в столицу России и решили посетить одну из главных достопримечательностей. На своей страничке в социальной сети Facebook Апостолов уточнил, что такого паломничества Красная площадь не видела уже около 50 лет.
Сотрудники Исторического музея, расположенного неподалеку, утверждают, что подобную картину можно увидеть у Мавзолея ежедневно.
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