Болельщики радостно уселись в дорожную яму в Нижнем Новгороде

После матча с Аргентиной болельщики пошли гулять по Нижнему Новгороду и наткнулись на большой провал асфальта на перекрестке улиц Варварской и Володарского. Они весело залезли туда и стали фотографироваться. Хорватия разгромила Аргентину со счетом 3:0

Фото быстро стали интернет-мемом. Похоже, коммунальщики их тоже увидели, так как довольно быстро закатали яму.

Вчера в Ростов начали массово прибывать мексиканские болельщики. Автобус-хостел припарковался по адресу Московская 43/13, где находится редакция «Аргументы недели. Юг», прямо на парковочном месте регионального редактора.