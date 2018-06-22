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Минфин не готов рисковать пенсионными средствами в России
22 июня 2018, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ считает преждевременным инвестировать пенсионные накопления в высокорискованные активы, в том числе в наноиндустрию.
«Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе в венчурные инвестиции. Но в нашей ситуации, считаю, нам пока стоит опираться только на базовые инвестиционные риски», - ответил Алексей Моисеев на предложение Анатолия Чубайса инвестировать средства НПФ в наноиндустрию.
Алексей Моисеев считает, что негосударственные пенсионные фонды должны внимательно оценивать риски при выборе инвестиционных инструментов. «Необходимо сделать так, чтобы не было повторения ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в организациях, аффилированных с банком «Открытие», - приводит слова замминистра финансов РИА Новости.
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