Минфин не готов рисковать пенсионными средствами в России

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ считает преждевременным инвестировать пенсионные накопления в высокорискованные активы, в том числе в наноиндустрию. Чубайс дал прогноз по пенсионной реформе

«Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе в венчурные инвестиции. Но в нашей ситуации, считаю, нам пока стоит опираться только на базовые инвестиционные риски», - ответил Алексей Моисеев на предложение Анатолия Чубайса инвестировать средства НПФ в наноиндустрию.

Алексей Моисеев считает, что негосударственные пенсионные фонды должны внимательно оценивать риски при выборе инвестиционных инструментов. «Необходимо сделать так, чтобы не было повторения ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в организациях, аффилированных с банком «Открытие», - приводит слова замминистра финансов РИА Новости.