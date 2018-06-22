В Крыму найдены затонувшие картины Айвазовского

В одном из нижних трюмов парохода «Генерал Коцебу», затонувшего в 1895 году у берегов Крыма, обнаружены картины. Предположительно, около десятка полотен могут принадлежать кисти Ивана Айвазовского.

Дайвер Роман Дунаев рассказал, что обнаружил полотна в одном из нижних трюмов затонувшего парохода. Картины засыпаны илом. Подводный разведчик предполагает, что около десяти картин могут принадлежать кисти знаменитого художника Ивана Айвазовского.

«Эксперты говорят, что если Айвазовский работал на каких-то кораблях, то зачастую часть работ оставлял там. Поэтому мы и думаем, откуда такая богатая коллекция картин на стенах», - рассказал Роман Дунаев.

Однако смысла поднимать затонувшие картины дайвер не видит, поскольку это довольно дорогостоящая операция, и полотна неизбежно будут повреждены.

«Генерал Коцебу» - знаменитый пароход. Он был построен в Англии в 1866 году. Назвали колесный товаро-пассажирский пароход в честь губернатора Новороссии – генерала от инфантерии Павла Коцебу. Когда в 1869 году открыли Суэцкий канал, именно «Генерал Коцебу» первым вошел в него.

Затонул пароход в 1895 году. Возле мыса Тарханкут у западного побережья Крыма он столкнулся с другим кораблем, сообщают «Вести».