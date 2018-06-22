Поэт Наум Коржавин скончался в США

Наум Коржавин, автор поэтических книг, прозаик, переводчик и драматург, умер в США, куда вынужден был эмигрировать в 70-х годах. О его смерти сообщила в своем Facebook Вероника Долина.

Ему было 92 года.

Из-за гражданской позиции Коржавина публикации его книг в СССР оказались под запретом. Драматурга неоднократно вызывали на допрос в прокуратуру из-за его творчества в защиту Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга. При этом он критиковал поэзию Блока, Ахматовой и Бродского.