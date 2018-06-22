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Поэт Наум Коржавин скончался в США
22 июня 2018, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
Наум Коржавин, автор поэтических книг, прозаик, переводчик и драматург, умер в США, куда вынужден был эмигрировать в 70-х годах. О его смерти сообщила в своем Facebook Вероника Долина.
Ему было 92 года.
Из-за гражданской позиции Коржавина публикации его книг в СССР оказались под запретом. Драматурга неоднократно вызывали на допрос в прокуратуру из-за его творчества в защиту Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга. При этом он критиковал поэзию Блока, Ахматовой и Бродского.
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