С этими болельщиками не соскучишься

Те, кто считают, что в метро ездить скучно, вероятно, задумаются. Во время чемпионата по футболу в подземке много интересного. Все благодаря иностранным болельщикам без комплексов!











Футбольные фанаты оказались очень креативными и смелыми. Бразильцы прокатались на метро верхом на «динозаврах», а египтяне нацепили головные уборы, имитирующие одеяния фараонов. Перья, барабаны, маски - настоящее шоу!







