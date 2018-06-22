Почему Анна Кузнецова и органы опеки боятся увидеть ребёнка?

«АН» продолжает следить за судьбой маленького Кирилла Тихонкова. Прошло уже три недели с момента силового изъятия ребёнка от бабушки с дедушкой, которые приехали в гостиницу «Звёздная» для исполнения судебного решения о передаче внука биологической матери. Видео, чего уж там, будем называть вещи своими именами, кражи ребёнка при поддержке ГБР ФССП, мы публиковали в статье «Слепая Фемида глуха к детскому крику?»

Прошло три недели. Ни отец, ни бабушка с дедушкой ничего не знают о состоянии и местонахождении Кирилла. Они написали заявления в органы опеки, контролирующие возможное местонахождение Анны Мексичевой, матери ребёнка.

Наш спецкорр лично посетил опеку Алексеевского района (Начальник отдела Толмачева Наталья Ивановна, этот отдел «курировал» «передачу» Кирилла), опеку Очаково-Матвеевское (Сенина Ирина Владимировна, Матвейкина Лолита Давидовна) и опеку района Богородское (Михновец Лариса Николаевна).

Нигде ничего про судьбу пятилетнего мальчика не знали и знать не желали, розыск не объявляли, и вообще, как нам заявили в одном из отделов:

- Вы на чьей стороне?

- Мы на стороне ребёнка вообще-то, а вы?

Тем временем 20-21 июня в Москве, в Центре «Благосфера», Академия прикладной психологии и психотерапии при поддержке Судебного Департамента при Верховном Суде РФ проводила всероссийскую научно-практическую конференцию «Психолого-правовые аспекты семейных споров о воспитании ребёнка: от судебного процесса к исполнению». На одном из круглых столов ожидалось (вопреки желанию организаторов) выступление скандально известного адвоката Татьяны Бренник с докладом на тему «Порядок действий адвоката при принудительном исполнении решений судов о воспитании детей». АН подготовили в помощь адвокату небольшой видеоряд (эти три минуты можно посмотреть в конце текста, людям с ранимой психикой просмотр не рекомендован) с последнего «принудительного исполнения» в исполнении Татьяны Бренник.

Видео состоит из трёх эпизодов.

Эпизод первый. С Кириллом который час «беседует» представитель опеки, уговаривая его поехать с мамой. Кирилл категорически против. Показательно, что приглашённый психолог Александр Сухотин (опека и психологи обязательны на таких «передачах») уже к тому времени вынес свой вердикт – Кириллу уже нанесли (опека, пристав, мама) психическую травму, передача ребёнка матери категорически невозможна.

Эпизод второй. Мама пытается обосновать сыну наручники на своей левой руке, показывая настольную игру в полицейских. Да, вы не ослышались и это невозможно «развидеть» - Мексичева Анна пришла на добровольную передачу с самыми настоящими наручниками. Кто выдал ей это спецсредство строгого учёта - это отдельный вопрос, а вот зачем – понятно. Слава Богу, не пригодилось, хотя… Знаете, вот совсем не хочется нагнетать, но если Кирилл всё ещё просится домой, а мамаша с ним уже "играет в полицейских"? И после всего вот этого Анна с экрана Первого канала уверяет телезрителей программы «Человек и закон» в своей вменяемости? Коллеги, покажите, пожалуйста, справку.

Эпизод третий. В нём Татьяна Бренник во всей красе её ювенально-американского понимания «принудительного исполнения». Описать это невозможно, смотрите сами.

Мы зарегистрировались на конференции, подходим к модератору круглого стола Виктории Дергуновой и говорим, что у нас есть видеоряд к докладу Т. Бренник, а у зарегистрировавшихся на эту конференцию В. И. и С. М. Тихонковых – вопрос.

- Да не вопрос, - говорит В. Дергунова, - давайте скачаем видео и посмотрим.

На эпизоде с наручниками все модераторы, включая Викторию, ахнули:

- Зачем ей наручники?!

А дальше началось самое интересное. Ну, т.е. опять: «С какой вы стороны? - Мы не сторона, мы СМИ. – А откуда у вас это видео?»

На минуточку. Доклад Виктории Дегруновой на этом же круглом столе назывался «Этические аспекты работы адвоката в семейных спорах».

Короче, нам отказали. Но с какой формулировкой!

- Я не могу показать это видео, у нас явный конфликт интересов.

Т.е. этика сама по себе, а адвокатский дружеский междусобойчик сам по себе.

Появилась Т. Бренник. Бабушка и дедушка Кирилла к ней:

- Где Кирилл? Что с ним?

- Да что вы переживаете, он же с матерью!

На следующем круглом столе конференции адвокат, представляющая интересы отца, бабушки и дедушки Кирилла, заметила: «Коллеги, у меня простой вопрос. Мы здесь говорим о том, что необходимо участие специалистов – психолога, органов опеки и попечительства… но зачем приставу психолог, органы опеки и попечительства, если мнение этих специалистов судебными приставами при исполнении судебного решения никак не учитывается?». Ей, конечно, что-то ответили, но совсем не то, о чем был вопрос, и даже не дали продемонстрировать наше трёхминутное (!) видео. Участники были настолько потрясены, что дискуссия свернулась. Жаль. Ведь на этом кругом столе присутствовали работники ФССП. К нашему сожалению, они не смогли ответить на неудобные вопросы.

Так, спрашивается, почему все-таки опека не может увидеть ребёнка?

Она опасается тех, кто выдал наручники явно неуравновешенной матери?

Нам кажется, что в эту ситуацию уже пора вмешаться Уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой. Может быть она сможет подхлестнуть органы опеки ответить на простой вопрос: Где Кирилл Тихонков? Что с ним?