Запрет на молоко из Белоруссии отменен
22 июня 2018, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию молочные продукты из Белоруссии, введенные в июне ограничения на поставки молока в таре более 2,5 л сняты, но только для ограниченного числа компаний.
Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. Предприятия, включенные в "дорожную карту", подтвердили происхождение и наличие соответствующих объемов сырья, с их стороны есть обоснованные доказательства безопасности "молочки". Кроме молока и сливок разрешен ввоз сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка.
Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии 9 июня согласовали процедуру снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на текущий год.
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