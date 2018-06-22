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На Украине может рвануть второй Чернобыль
На Запорожской АЭС отказались гарантировать не повторение Чернобыля из-за замены российского топлива
22 июня 2018, 16:31 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
В Энергодаре может случиться повторение Чернобыльской трагедии. Там находится Запорожская атомная электростанция, на одном из реакторов которой появились признаки критической опасности. Корреспондент АН выяснял подробности на Украине.
К Энергодару ближе всего Крым. От ворот Запорожской атомной электростанции до крымского пограничного пункта пропуска «Джанкой» 168 километров по прямой. Так полетит ядерное облако в случае аварии. Оно накроет радиационным одеялом весь юг Украины, зацепит Ростовскую, Воронежскую область.
Тревожный сигнал подал известный российский политолог Евгений Сатановский. В эфире телеканала «Россия-1» он предупредил, что в любой момент ситуация может потребовать «немедленного вмешательства»: "Любой блок может стать новым Чернобылем."
Поводом для беспокойства политолога стали переговоры сотрудников Запорожской АЭС. Их удалось перехватить российской стороне. Дежуривший в тот день сотрудник станции передал в радиоэфире: «У меня небо над реактором светится».
Свечение над реактором свидетельствует о высокой опасности происходящих процессов внутри реактора. По сути он может рвануть в любой момент. Это будет повторением Чернобыльской трагедии. По словам специалистов, причиной опасности является замена российского топлива на американский аналог. Раньше Запорожская АЭС использовала российский ТВЭЛ. Однако некоторое время назад перешла на американское Westinghouse. Возможно это и стало причиной опасного свечения над реактором.
Украинские атомные электростанции были спроектированы в советское время, они предполагали использование отечественного топлива. Его замена на зарубежные аналоги может привести к трагедии. В самой компании опасения Евгения Сатановского назвали бредом. Однако на уточняющие вопросы корреспондента АН принялись «юлить».
«А может ли ТВЭЛ гарантировать не повторение Чернобыля на зарубежных станциях?» — примерно так представитель Запорожской АЭС пытался увести в сторону разговор с корреспондентом АН. Вопрос «может ли Запорожская АЭС гарантировать не повторение Чернобыля» был задан ему трижды.
В конце концов украинский энергетик вымучил ни к чему не обязывающую формулировку: «Я не говорю, что мы не можем гарантировать неповторение Чернобыля», — после этого он бросил трубку.
Ситуация уже выходит из-под контроля. Вопрос поставки топлива на атомные электростанции на Украине максимально политизирован. Такой вывод можно сделать после общения с депутатом Верховной Рады Украины Ольгой Бельковой. Она является заместителем главы комитета по вопросам в том числе ядерной безопасности.
— Если русским хочется, чтобы мы и дальше стояли на коленях и зависели от их поставок, — пояснила Ольга Белькова корреспонденту АН, — то пускай, они там что хотят комментируют. А мы будем делать то, что делаем.
Белькова уточнила, что вопросами безопасности на ядерных электростанциях занимается Энергоатом, и там очень трепетно относятся к вопросам атомной безопасности. И в самой стране, якобы очень внимательно следят за тем, чтобы на атомных станциях ничего не рвануло. Однако на последующий вопрос как атомное ведомство Украины допустило ситуацию, при которой «светится небо над реактором», отвечать отказалась и сбросила вызов.
Парламентские коллеги Белькой из профильного комитета комментировать ситуацию отказались.
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