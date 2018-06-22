За последние годы число жителей Крыма уменьшилось

С 2013, последнего «дороссийского» года, численность жителей Крыма (без Севастополя) немного уменьшилась – с 1 миллиона 956 тысяч до 1 миллиона 913 тысяч человек, пишут "Аргументы недели - Крым".

Согласно последним исследованиям Крымстата, численность рожденных после референдума снизилась. Сегодня растет только количество подросткового населения.

Число молодых крымчан до 29 лет тоже уменьшилось почти на 4 тысячи человек. Это объясняется отъездом из Крыма в 2014 году и низкой рождаемостью после распада СССР.

Крымчан пенсионеров стало больше, этому поспособствовали приехавшие с материковой части страны бабушки и дедушки, которые хотят провести последние годы в республике. Численность населения в возрасте от 60 до 70 увеличилась на 50 тысяч человек.