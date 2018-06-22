Турция ждет притока российских пенсионеров

Глава Федерации отельеров Турции Осман Айык, узнав о планах российского правительства повысить пенсии, ждет с нетерпением в связи с этим роста пенсионного туризма из России. И дает совет приезжать пенсионерам в низкий сезон. Минтруд пересчитает прожиточный минимум для пенсионеров

Айык отмечает, что весной и осенью море в Турции комфортное, зимой разработаны различные интересные маршруты, не стоит забывать и о термальных центрах, передает РИА Новости.

В Турцию в низкий сезон приезжает много пенсионеров из Европы, которые снимают квартиры на 2-3 и более месяцев. Главный турецкий отельер считает, что и российские пенсионеры могут себе это позволить.

Как сообщалось, глава Министерства финансов Антон Силуанов в рамках заседания в Госдуме заявил, что в будущем году пенсии в России будут проиндексированы на 7%. По словам министра, это будет существенный рост.