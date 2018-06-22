В День памяти и скорби Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День памяти и скорби, 22 июня, президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 22 июня 1941 года в Советском Союзе началась война. На СССР напали фашисты. Минобороны РФ опубликовало тройфейную карту плана «Барбаросса»

В 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Владимир Путин почтил память погибших, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

Путин также возложил цветы к памятным знакам, установленным в честь городов-героев и городов воинской славы. Церемония продолжилась торжественным маршем военнослужащих, представляющих три вида войск – Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-Морской Флот.

В церемонии в память о защитниках Отечества приняли участие председатель правительства Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу.