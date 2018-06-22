Вчера, 21 июня, в столице России состоялось первое заседание Оргкомитета по подготовке к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. Наряду с федеральными чиновниками в обсуждении итогов и планов работы принял активное участие глава региона Борис Дубровский.

Стороны обсудили итоги проделанной работы и наметили первообередные планы на ближайшее время. Так, основной площадкой для проведения саммитов члены комиссии предложили сделать конгресс-холл "Таганай", который в данный момент уже возводится в центре Челябинска на улице Труда.

- Планомерная работа по подготовке Челябинска к предстоящим саммитам ведется уже более двух лет, вместе с тем, в оставшееся два года необходимо активизироваться по всем направлениям для солидного обеспечения предстоящего российского председательства, - прокомментировал ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков. - К этому моменту прошло уже несколько поездок облетных групп в Челябинск, по итогам которых определен круг приоритетных задач по подготовке региона к принятию у себя мероприятий на высшем уровне. Одним из ключевых критериев является востребованность и практическая польза для населения от вновь создаваемых объектов в будущем.

Напомним, что к 2020 году в Челябинске будет построена развязка, которая разгрузит центр города от плотных транспортных потоков, а также будет начата рекультивация свалки и улучшена экологическая составляющая областного центра. Кроме того, за это время будут построены общественно-деловой центр, благоустроена набережная реки Миасс, сданы гостиничные комплексы и выстроен новый аэропорт.