В администрации Челябинска опровергли информацию об аресте за участие в митингах

Сегодня, 22 июня, в отдельных СМИ Челябинской области прозвучала информация, что родителей южноуральских школьников предупреждают об ответственности за участие в митингах против пенсионной реформы. В пресс-службе городской администрации Челябинска подчеркнули, что подобного рода заявления «шиты белыми нитками».

- Мы категорически отрицаем эту информацию, - уточнили в горадминистрации областного центра. - Сейчас все дети находятся на каникулах, родительские собрания и встречи не проводятся, а большинство педагогов ушли в плановый отпуск, исключая тех, кто работает в лагерях или занят на экзаменах. Заявлять о неких переговорах в школах — абсурдно.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в гражданском обществе не может быть никаких запретов на выражение любого рода точек зрения, если оно происходит в правовом поле.