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В администрации Челябинска опровергли информацию об аресте за участие в митингах
22 июня 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Сегодня, 22 июня, в отдельных СМИ Челябинской области прозвучала информация, что родителей южноуральских школьников предупреждают об ответственности за участие в митингах против пенсионной реформы. В пресс-службе городской администрации Челябинска подчеркнули, что подобного рода заявления «шиты белыми нитками».
- Мы категорически отрицаем эту информацию, - уточнили в горадминистрации областного центра. - Сейчас все дети находятся на каникулах, родительские собрания и встречи не проводятся, а большинство педагогов ушли в плановый отпуск, исключая тех, кто работает в лагерях или занят на экзаменах. Заявлять о неких переговорах в школах — абсурдно.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что в гражданском обществе не может быть никаких запретов на выражение любого рода точек зрения, если оно происходит в правовом поле.
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