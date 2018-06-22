Агентство финансово-экономических новостей Bloomberg признало Крым российским

Одно из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей Bloomberg опубликовало карту мира, на которой Крым не принадлежит Украине, пишут "Аргументы недели-Крым".

В частности, на сайте издания размещена статья «Развивающиеся рынки теперь сталкиваются с политической перчаткой: Руководство по выборам» и приведена карта, на которой Украина пестрит желтым цветом, а Крым рядом с ней выделен серым, пишет «РИА Крым».

Не смотря на то, что издание делает положительные прогнозы для Украины, Мининформ страны намерен направить в адрес издания письмо с протестом.

Это не первый раз, когда украинские власти возмущаются принадлежностью Крыма на тех или иных картах. Например, недавно ведущее британское издание The Times опубликовало карту с российским Крымом.