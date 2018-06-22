Горячий ТОП региональных новостей

Власти предупреждают о незаконности кладовок на лестничных клетках, пожарные тренируются спасать людей, людям отказывают в проведении митинга, а по всей России сегодня чтут память жертв Великой Отечественной войны. Об этих и других новостях Аргументы недели, как и всегда, расскажут в свежей подборке актуальных региональных новостей.

В Спировском районе Тверской области осудили мужчину, незаконно спилившего лиственницы на крупную сумму, сообщает сайт Афанасий-бизнес. Как сообщают в региональной прокуратуре, в марте этого года 67-летний житель одной из деревень Спировского района пошел в лес за дровами и срубил лиственницы, причинив ущерб окружающей среде на сумму в более чем 58 тысяч рублей. Мужчина возместил причиненный ущерб в полном объеме.

На Камчатке в г. Елизово прошло пожарно-тактическое учение в школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Пожарным в ходе тренировки предстояло обнаружить и эвакуировать условно пострадавших. В процессе учения были отработаны действия сил и средств подразделений пожарно-спасательной службы, проверена слаженность действий личного состава пожарно-спасательных гарнизонов, работа штаба пожаротушения, взаимодействие со службами жизнеобеспечения, отмечает сайт Полуостров-Камчатка.

А вот новосибирцам отказали в митинге против повышения пенсионного возраста из-за «терактов» и «бунтов». Об этом сообщает сайт НДН.инфо. В тексте мотивировочного письма с грамматическими и пунктуационными ошибками указывается, что в интернете высказываются призывы к проведению «терактов против правительства в каждом городе и устраиванию бунтов с поджогами тех кто защищает правительства».

Как передает информационный портал Новый Вариант, в Кирове полиция вернула пропавшего ребенка родителям. Шестилетний мальчик потерялся вечером накануне, 21 июня. Вместе с родителями он находился в садах садоводческого товарищества слободы Лосевы. В один момент ребенок решил погулять и ушел из их поля зрения. Хватившись и не найдя сына, родители тут же позвонили в полицию. На ноги были подняты не только сотрудники УВД, но и спасатели. В результате поисков мальчика оперативно нашли в этой же слободе, он находился на улице.

Зато ещё три вокзала Калининградской железной дороги обеспечены бесплатным доступом к сети Wi-Fi. Сервисом могут воспользоваться все посетители, имеющие электронные устройства с Wi-Fi-модулем. Для этого необходимо, согласно требованию Федерального закона «О связи», получить код доступа на своё мобильное устройство. Повторная авторизация не требуется, с тем же кодом доступа в автоматическом режиме пассажир может выйти в Интернет на любом вокзальном комплексе, который подключен к системе Wi-Fi, передает НИА-Калининград.

В Курганской области увеличат выплаты за добровольную сдачу огнестрельного оружия и боеприпасов. По сообщению портала Вести Урала, размер денежного поощрения за добровольную сдачу гладкоствольного оружия в исправном состоянии будут платить 6 000 рублей, за гладкоствольное оружие в неисправном состоянии - 2 000 рублей, за патроны (к любому оружию) - 10 рублей, за основные части к огнестрельному оружию - 1 000 рублей. Отмечается, что с 2013 года жители региона добровольно сдали более 100 единиц оружия и 21 тысячу патронов.

Пензенцы у памятника Победы почтили память жертв Великой Отечественной войны. Прежде чем возложить цветы, пензенцы почтили память участников Великой Отечественной войны минутой молчания. Далее раздались оружейные залпы, после чего началось возложение. На мероприятие пришли представители власти, ветераны, военные, дети и неравнодушные жители города от разных районов, сообщает ИА Пенза-Пресс.

А вот кладовки на лестничных клетках незаконны, отмечает сайт SamaraToday. Согласно ч.3 ст.36 ЖК РФ уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции. В случае проверки МЧС, управляющая организация может получить штраф, после чего, взыскать сумму штрафа с собственников, которые установили шкаф.

Наконец, общегородской субботник пройдёт в Ставрополе. Предстоит выполнить комплекс работ по санитарной очистке скверов, лесных массивов, тротуаров, газонов, детских и игровых площадок, внутриквартальных территорий и въездных групп в город. Особенное внимание будет уделено территориям городских лесов. Навести порядок в городе и его окраинах выйдут сотрудники отраслевых подразделений администрации Ставрополя, подведомственные организации и предприятия, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и жители, передает сайт Ставропольский репортер.