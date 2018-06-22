Кемеровское МЧС сообщило, что в Кемерово на производстве горит резиновая крошка

Черный столб дыма виднеется сегодня в Кемерово из разных точек города. По данным МЧС, в оперативные службы поступил сигнал о возгорании на улице Терешковой в городе Кемерово. В соцсетях выкладывают видеозаписи крупного пожара. СМИ узнали подробности массовой «зачистки» в МЧС после трагедии «Зимней вишни»

Как сообщили спасатели, горит резиновая крошка. На месте работают подразделения пожарной охраны. В ведомстве рассказали, что известно о пожаре на данный момент: "Открытое горение, горит производство битумной крошки. Пострадавших в пожаре нет, угрозы дальнейшего распространения огня нет. На месте работают семь автоцистерн".