Как мексиканские болельщики навестили ростовский офис АН

Вчера в Ростов начали массово прибывать мексиканские болельщики. Автобус-хостел припарковался по адресу Московская 43/13, где находится редакция «Аргументы недели. Юг», прямо на парковочном месте регионального редактора.

Наши в Ростове сразу же побежали выяснять, надолго ли мексиканцы оккупировали их законное парковочное место. Болельщики оказались забавными ребятами и крутыми пиарщиками. Этот картонный человек – их друг, которого жена не отпустила на ЧМ в Россию. Они не только возят его портрет с собой, но и фотографируются со своим другом на фоне всех достопримечательностей, где бывают. На футболке друга написано «моя старуха меня не отпустила».









За один день их акция собрала 37 тысяч подписчиков в поддержку их друга. В конце концов, жена сжалилась, и отпустила его в Россию и скоро он займет место своего картонного прототипа.

Но, судя по вчерашней игре, в России еще присутствуют картонные гости - это сборная Аргентины. Надеемся, что вместо картонных макетов в Россию-таки пожалуют реальные Месси и его товарищи.