МЧС рекомендует москвичам сегодня и завтра отказаться от алкоголя

Сотрудники МЧС порекомендовали москвичам и гостям города не употреблять в пятницу, 22 июня, алкоголь. По словам специалистов, пить спиртное, в частности пиво, не следует из-за жаркой погоды.

В региональном главке МЧС уточнили, что в жару нужно употреблять исключительно чистую воду небольшими порциями – по 100 миллилитров. Кроме того, рекомендуется надевать только светлые вещи и отдавать предпочтение натуральным, а не синтетическим тканям.

По словам спасателей, сегодня и завтра следует как можно реже выходить на улицу, а если это невозможно, то не забывать головные уборы и емкости с водой.