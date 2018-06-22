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МЧС рекомендует москвичам сегодня и завтра отказаться от алкоголя
22 июня 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники МЧС порекомендовали москвичам и гостям города не употреблять в пятницу, 22 июня, алкоголь. По словам специалистов, пить спиртное, в частности пиво, не следует из-за жаркой погоды.
В региональном главке МЧС уточнили, что в жару нужно употреблять исключительно чистую воду небольшими порциями – по 100 миллилитров. Кроме того, рекомендуется надевать только светлые вещи и отдавать предпочтение натуральным, а не синтетическим тканям.
По словам спасателей, сегодня и завтра следует как можно реже выходить на улицу, а если это невозможно, то не забывать головные уборы и емкости с водой.
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